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10.06.19 16:41
Определены три округа для эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму
Как сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов на заседании Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю, это округ N1 (Зеленоград), где за проведение эксперимента проголосовали 83% москвичей, на втором месте - избирательный округ N10 (Бибирево, Лианозово, Северный), где "за" проголосовали 79,69% и округ N30 (Чертаново Центральное и Южное), набравший 77,19% "за".
По его словам, 75% принявших участие в голосовании проголосовали за эксперимент, 15 или 16% против, еще 9% не определились.
Всего в голосовании приняли участие 4 тыс.852 человека.
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