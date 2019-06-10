Определены три округа для эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму

10.06.19 16:41

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 июня. Interfax-Russia.ru - Москвичи определили три округа, в которых в Единый день голосования 8 сентября может пройти эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму.

Как сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов на заседании Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю, это округ N1 (Зеленоград), где за проведение эксперимента проголосовали 83% москвичей, на втором месте - избирательный округ N10 (Бибирево, Лианозово, Северный), где "за" проголосовали 79,69% и округ N30 (Чертаново Центральное и Южное), набравший 77,19% "за".

По его словам, 75% принявших участие в голосовании проголосовали за эксперимент, 15 или 16% против, еще 9% не определились.

Всего в голосовании приняли участие 4 тыс.852 человека.