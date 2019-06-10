Пожар на старейшем в России пороховом заводе в Казани локализован на площади в 300 кв. метров

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10 июня. Interfax-Russia.ru - Пожарные остановили распространение огня на Казанском пороховом заводе
Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, пожар локализован в 16:54 на площади 300 кв. метров.
Пожар на кровле одного из зданий на территории порохового завода в Казани не представляет серьезной угрозы, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник на Казанском пороховом заводе.
"Пожар не представляет серьезной угрозы ни для населения, ни для производства", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате пожара нет.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что в Казани горит кровля порохового завода. "На территории Казанского порохового завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле 4-этажного производственного здания", - сказали в пресс-службе.
Площадь пожара составляет 300 кв м.
Сообщение о пожаре поступило в 15:52, уточнил агентству представитель МЧС Татарстана.
"Наши силы выехали по третьему, повышенному номеру вызова", - сказал собеседник агентства.
Казанский пороховой завод был основан в 1788 году по именному Указу Императрицы Екатерины II и считается старейшим оборонным предприятием России.
"Взрывоопасное производство всегда чревато чрезвычайными происшествиями, не удалось их избежать и на Казанском заводе. Особенно сильными были взрывы и пожары в 1884 и 1917 годах", - отмечается на сайте предприятия.
В настоящее время завод выпускает разнообразные пироксилиновые пороха и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи, лакокрасочные материалы.