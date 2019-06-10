Пожар на старейшем в России пороховом заводе в Казани локализован на площади в 300 кв. метров

10.06.19 17:19

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 июня. Interfax-Russia.ru - Пожарные остановили распространение огня на Казанском пороховом заводе

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, пожар локализован в 16:54 на площади 300 кв. метров.

Пожар на кровле одного из зданий на территории порохового завода в Казани не представляет серьезной угрозы, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник на Казанском пороховом заводе.

"Пожар не представляет серьезной угрозы ни для населения, ни для производства", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что в Казани горит кровля порохового завода. "На территории Казанского порохового завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле 4-этажного производственного здания", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составляет 300 кв м.

Сообщение о пожаре поступило в 15:52, уточнил агентству представитель МЧС Татарстана.

"Наши силы выехали по третьему, повышенному номеру вызова", - сказал собеседник агентства.

Казанский пороховой завод был основан в 1788 году по именному Указу Императрицы Екатерины II и считается старейшим оборонным предприятием России.

"Взрывоопасное производство всегда чревато чрезвычайными происшествиями, не удалось их избежать и на Казанском заводе. Особенно сильными были взрывы и пожары в 1884 и 1917 годах", - отмечается на сайте предприятия.

В настоящее время завод выпускает разнообразные пироксилиновые пороха и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи, лакокрасочные материалы.