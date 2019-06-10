Суд условно-досрочно освободил главу чеченского "Мемориала" Титиева, осужденного наркотики

10.06.19 18:16

© РИА Новости. Саид Царнаев

10 июня. Interfax-Russia.ru - Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении (УДО) руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков.

"Судом удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Заседание проходило в колонии-поселении в Аргуне.

В ходатайстве адвоката правозащитника - Петра Заикина отмечалось, что Титиев "не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама, у него есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы".

Адвокат настаивал на том, что Титиев "не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, так как он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина нашей страны".

В беседе с "Интерфаксом" Заикин сообщил, что освобожденный по УДО правозащитник Оюб Титиев чувствует себя хорошо, и, выйдя из колонии, намерен в первую очередь заняться ремонтом дома.

"Чувствует себя хорошо, все нормально, жалоб нет. Прежде всего настроен заняться ремонтом дома",- сообщил "Интерфаксу" адвокат Титиева Петр Заикин.

Он затруднился ответить, будет ли Титиев продолжать заниматься правозащитной деятельностью.

По словам Заикина, Титиев, скорее всего, выйдет из колонии в течение 10 дней.

Адвокат отметил, что ходатайство об УДО поддержала и администрация колонии, где отбывал наказание Титиев, и прокуратура. "Я не думаю, что будут острые моменты", - подчеркнул защитник.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов поприветствовал решение Шалинского городского суда об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского представительства ПЦ "Мемориал" Оюба Титиева.

При этом он считает, что борьбу за реабилитацию правозащитника нужно продолжать.

"Я очень признателен суду Чеченской республики за принятое решение. Я рад, что Оюб Титиев возвращается домой, сможет вернуться к привычной правозащитной деятельности, но считаю, что борьбу за его полную реабилитацию нужно продолжать, потому что нет ничего ценнее правды и справедливости", - сказал Федотов "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, "в конечном итоге решать, продолжать ли эту борьбу, самому Оюбу".

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал объективным решение суда об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

"Шалинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева из Аргунской колонии-поселения. Приветствую этот решение", - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

"Если суд с первого же раза признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение", - отметил он.

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Согласно приговору, Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуану) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января прошлого года.

Правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а его уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.

В то же время глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что "в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием", однако, по его словам, "его проблемы не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, если даже он состоит во всех подобного рода организациях мира", поскольку "он привлекается к ответственности по подозрению в хранении наркотических веществ".

Как сообщили в "Мемориале" 1 апреля, правозащитник решил не обжаловать приговор, так как намерен просить об УДО.