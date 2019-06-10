Ген военного: генетические паспорта для военнослужащих планируют создать в России
  
"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
   
Без сомнений: Минпромторг заявляет о соответствии SSJ-100 всем международным требованиям
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
10.06.19 18:16

Суд условно-досрочно освободил главу чеченского "Мемориала" Титиева, осужденного наркотики

© РИА Новости. Саид Царнаев
10 июня. Interfax-Russia.ru - Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении (УДО) руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков.

"Судом удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Заседание проходило в колонии-поселении в Аргуне.

В ходатайстве адвоката правозащитника - Петра Заикина отмечалось, что Титиев "не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама, у него есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы".

Адвокат настаивал на том, что Титиев "не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, так как он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина нашей страны".

В беседе с "Интерфаксом" Заикин сообщил, что освобожденный по УДО правозащитник Оюб Титиев чувствует себя хорошо, и, выйдя из колонии, намерен в первую очередь заняться ремонтом дома.

"Чувствует себя хорошо, все нормально, жалоб нет. Прежде всего настроен заняться ремонтом дома",- сообщил "Интерфаксу" адвокат Титиева Петр Заикин.

Он затруднился ответить, будет ли Титиев продолжать заниматься правозащитной деятельностью.

По словам Заикина, Титиев, скорее всего, выйдет из колонии в течение 10 дней.

Адвокат отметил, что ходатайство об УДО поддержала и администрация колонии, где отбывал наказание Титиев, и прокуратура. "Я не думаю, что будут острые моменты", - подчеркнул защитник.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов поприветствовал решение Шалинского городского суда об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского представительства ПЦ "Мемориал" Оюба Титиева.

При этом он считает, что борьбу за реабилитацию правозащитника нужно продолжать.

"Я очень признателен суду Чеченской республики за принятое решение. Я рад, что Оюб Титиев возвращается домой, сможет вернуться к привычной правозащитной деятельности, но считаю, что борьбу за его полную реабилитацию нужно продолжать, потому что нет ничего ценнее правды и справедливости", - сказал Федотов "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, "в конечном итоге решать, продолжать ли эту борьбу, самому Оюбу".

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал объективным решение суда об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

"Шалинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева из Аргунской колонии-поселения. Приветствую этот решение", - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

"Если суд с первого же раза признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение", - отметил он.

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Согласно приговору, Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуану) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января прошлого года.

Правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а его уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.

В то же время глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что "в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием", однако, по его словам, "его проблемы не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, если даже он состоит во всех подобного рода организациях мира", поскольку "он привлекается к ответственности по подозрению в хранении наркотических веществ".

Как сообщили в "Мемориале" 1 апреля, правозащитник решил не обжаловать приговор, так как намерен просить об УДО.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.06.19 18:18
Дело Голунова передано в московский главк Следственного комитета
.
  10.06.19 16:41
Определены три округа для эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму
.
  10.06.19 16:37
Монетный двор отреставрируют в Москве
.
  10.06.19 15:08
Москвалькова сообщила о снижении числа обращений от граждан в ее аппарат
.
  10.06.19 14:57
Собянин поддержал планы развития "Лаборатории Касперского"
.
  10.06.19 14:50
Кремль: Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
.
  10.06.19 14:29
В Кремле не видят оснований для недоверия правоохранителям в связи с делом Голунова
.
  10.06.19 14:08
Глава комитета ГД по культуре сожалеет об отмене концерта "Машины времени" на Красной площади
.
  10.06.19 13:36
В Думе призвали все экспертизы по "наркотическим" подозрениям проводить до возбуждения уголовных дел
.
  10.06.19 13:26
Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил выступления русских витязей и римских легионеров в честь Дня России


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket