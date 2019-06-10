Дело Голунова передано в московский главк Следственного комитета

10.06.19 18:18

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 июня. Interfax-Russia.ru - Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что уголовное дело в отношении журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова передано из следственных органов столичной полиции в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

"Сегодня прокуратура города дело Голунова истребовала у следствия столичной полиции, где оно находилось, и вынесло постановление о передаче дела в ГСУ СК по Москве", - сказал Хинштейн "Интерфаксу".

По словам собеседника агентства, такое решение было принято на основе его депутатского запроса "в целях объективного и беспристрастного расследования".

"Следственный комитет не имеет отношение ни к разработке, ни к задержанию Голунова, является органом, не зависимым от полиции", - пояснил Хинштейн.

Он добавил, что "будет проверена и законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении Голунова, и наличие оснований о его задержании".

Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", - сообщила полиция.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (часть 3 статьи 30 - пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). 8 июня ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить журналиста под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование с публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс.