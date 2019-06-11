Судовладелец: на борту загоревшегося танкера в порту Махачкалы находились 12 членов экипажа

11.06.19 12:09

Фото МЧС по Республике Дагестан

11 июня. Interfax-Russia.ru - На борту танкера в Махачкалинском морском торговом порту, где произошел взрыв газовоздушной смеси, находились 12 членов экипажа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Волжского пароходства".

"Во вторник около 4:30 мск на т/х "ВФ Танкер-16" во время выгрузки сырой нефти в порту Махачкалы произошел взрыв в машинном отделении с последующим задымлением жилых помещений надстройки. Проведена эвакуация экипажа. Из 12 членов экипажа на берег эвакуированы 9, из них трое пострадавших отправлены в медицинские учреждения ", - говорится в сообщении судовладельца.

Компания окажет всемерную поддержку в расследовании причин пожара и ситуации в акватории, говорится в заявлении пароходства.

"В настоящее время пожар локализован. На месте происшествия работают специальные службы", - сообщили в "Волжском пароходстве".

В МЧС уточнили, что пожарные пытаются справиться с горением в машинном отделении танкера.

"Происходит горение в машинном отделении, и сложность тушения пожара в том, что внутри пока высокая температура. Из-за этого процесс тушения идет медленно", - сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по региону Мартин Маммаев журналистам.

По его словам, пока специалисты не могут визуально определить, что горит. По предварительным данным, это могут быть кабели, силовые установки.

Он также отметил, что распространение огня по трюмам и отсекам предотвращено, и в настоящее время нет никакой угрозы, что нефть или другая жидкость может вылиться в море.

Сведения о пострадавших уточняются. Ранее в пресс-службе Росморречфлота "Интерфаксу" сообщили уже о трех погибших и трех пострадавших в результате взрыва на танкере. Минздрав республики также подтверждает данные о третьем погибшем.

По данным СКР, 11 июня примерно в 04:20 в морском порту Махачкалы на нефтеналивном российском танкере, находящемся на 4-м причале, в машинном отделении "произошел хлопок с последующим возгоранием".

"Волжское пароходство" выполняет грузовые перевозки на внутренних водных путях России, в сообщении "река-море" и международных морских направлениях. В 2019 году в работе находилось 168 единиц флота, из них на перевозках грузов эксплуатировались 146 судов. В декабре 2018 года с завершением процедуры присоединения компаний группы "В.Ф.Танкер" на баланс и в управление "Волжского пароходства" поступил наливной флот - 39 танкеров и 22 наливные баржи.

Известно, что судно "В. Ф. Танкер - 16", на котором во время перекачки нефти в Махачкалинском порту прогремел взрыв, было построено в 2013 году на "Окской судоверфи" (Навашино, Нижегородская область).

Как сообщает сайт "Волжского пароходства", танкер проекта RST27 предназначен для перевозки нефти и нефтепродуктов, в том числе, бензина без ограничения по температуре вспышки и с обеспечением перевозки груза с температурой до 60 градусов. Судно обладает возможностью перевозки двух сортов груза одновременно.

Дедвейт в реке составляет 5 378 тонн, в море при осадке 4,2 м - 6 980 тонн. Длина судна - 140,85 м, ширина - 16,86 м, высота борта - 6 м. Вместимость грузовых танков - 7 828 кубометров, отстойных танков - 280 кубометров, балластных танков - 4 650 кубометров.

В настоящее время перевалка нефти в порту Махачкалы остановлена, сообщил журналистам советник президента компании, пресс-секретарь Игорь Демин.

"В Махачкале в 4 утра во время разгрузки танкера ВФ-16 возник пожар в машинном отделении. Угрозы возгорания груза (6 тыс. тонн) нет. На время проведения пожарных работ акватория порта закрыта. Перевалка остановлена", - уточнил он.

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