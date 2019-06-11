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В Думу внесен законопроект для предотвращения краж квартир при помощи цифровой подписи

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
11 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение Госдумы законопроект, защищающий граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи.

Поправки вносятся в закон "О государственной регистрации недвижимости".

"В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью - посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника", - сказал Крашенинников, слова которого во вторник приводит пресс-служба комитета.

Законопроект устанавливает, что переход права на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов.

В этом случае регистрирующий орган проставляет в реестре специальную отметку о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, пояснил автор. По его слова, без такой отметки Росреестр не сможет принять к рассмотрению документы о переходе права в электронной форме, и они будут возвращены заявителю.

"Что немаловажно, отметка может быть проставлена в ЕГРН только на основании личного заявления владельца недвижимости (или его законного представителя), либо посредством почтового отправления в Росреестр, в котором подлинность подписи заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке", - сказал Крашенинников.

В настоящее время закон не может полностью защитить собственника в подобных случаях, применение такого способа идентификации, как усиленная квалифицированная электронная подпись, не защищено от риска получения неправомочным лицом ключа проверки, который может храниться на флэш-картах, CD-дисках и т.п., отметил он.

"С развитием технологий развиваются возможности не только у добропорядочных лиц, но и у мошенников, поэтому необходимы дополнительные способы защиты прав добросовестных граждан", - сказал Крашенинников.

Таким образом, законопроект предоставит собственникам недвижимости гарантии, что без их ведома электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению, отметил автор.

Крашенинников напомнил, что недавно в СМИ освещался вопиющий случай, когда таким образом была украдена квартира в центре Москвы - получив доступ к усиленной квалифицированной электронной подписи владельца недвижимости, "специалисты" удаленно подали от его имени документы на госрегистрацию перехода права на жилье, и квартира была оформлена на другого владельца.

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