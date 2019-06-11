Гостей Сабантуя в Тюменской области научат плести лапти

11.06.19 10:26

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

11 июня. Interfax-Russia.ru - Татарский праздник Сабантуй состоится 15 июня в Ялуторовском районе Тюменской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" во вторник в оргкомитете мероприятия.

"Праздник пройдет в татарском селе Новоатьялово", - сказал представитель оргкомитета.

По его словам, гости Сабантуя смогут погостить в татарских и русских подворьях, посмотреть конные скачки, состязания по армрестлингу и традиционную борьбу на поясах - корэш.

"Все желающие смогут поучаствовать в боях мешками на бревне, в соревнованиях по перетягиванию каната, посетить мастер-классы по плетению лаптей. Детей ждет конкурс на самую красивую тюбетейку", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в программе праздника - кулинарный поединок "Казан шоу".

"Представители семи сельских поселений в больших казанах - их вместимость до 80 литров - приготовят по уникальным рецептам плов, которым угостят всех гостей Сабантуя", - сказал собеседник.