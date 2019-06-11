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11.06.19 10:26
Гостей Сабантуя в Тюменской области научат плести лапти
"Праздник пройдет в татарском селе Новоатьялово", - сказал представитель оргкомитета.
По его словам, гости Сабантуя смогут погостить в татарских и русских подворьях, посмотреть конные скачки, состязания по армрестлингу и традиционную борьбу на поясах - корэш.
"Все желающие смогут поучаствовать в боях мешками на бревне, в соревнованиях по перетягиванию каната, посетить мастер-классы по плетению лаптей. Детей ждет конкурс на самую красивую тюбетейку", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в программе праздника - кулинарный поединок "Казан шоу".
"Представители семи сельских поселений в больших казанах - их вместимость до 80 литров - приготовят по уникальным рецептам плов, которым угостят всех гостей Сабантуя", - сказал собеседник.
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