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11.06.19 10:36
Москалькова: каждый четвертый россиянин получает зарплату в конверте
"По социологическим опросам, каждый четвертый россиянин получает зарплату "в конверте", - сказала Москалькова в интервью "Интерфаксу" во вторник.
Она добавила, что и не трудоустроен каждый четвертый выпускник-бюджетник вузов, "а с учетом "платников" их численность еще выше".
Москалькова также обеспокоена тем, что "суммарная задолженность по заработной плате в начале года в России составляла 2,4 млрд руб. перед 36,7 тыс. человек (на 21,2% меньше, чем на 1 декабря прошлого года), но уже в апреле она увеличилась до 2,9 млрд рублей".
Полностью интервью Москальковой читайте на сайте агентства "Интерфакс".
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