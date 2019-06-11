Москалькова: каждый четвертый россиянин получает зарплату в конверте

11.06.19 10:36

© РИА Новости. Виталий Тимкив

11 июня. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что каждый четвертый россиянин получает "серую" зарплату.

"По социологическим опросам, каждый четвертый россиянин получает зарплату "в конверте", - сказала Москалькова в интервью "Интерфаксу" во вторник.

Она добавила, что и не трудоустроен каждый четвертый выпускник-бюджетник вузов, "а с учетом "платников" их численность еще выше".

Москалькова также обеспокоена тем, что "суммарная задолженность по заработной плате в начале года в России составляла 2,4 млрд руб. перед 36,7 тыс. человек (на 21,2% меньше, чем на 1 декабря прошлого года), но уже в апреле она увеличилась до 2,9 млрд рублей".

Полностью интервью Москальковой читайте на сайте агентства "Интерфакс".