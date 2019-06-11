Двухуровневую развязку за 1 млрд руб. построят на севере Кузбасса на пересечении трассы "Сибирь" и Транссиба

11.06.19 10:46

© РИА Новости. Денис Абрамов

11 июня. Interfax-Russia.ru - ФКУ "Сибуправтодор" (структура Росавтодора) ищет подрядчика, который реконструирует 5 км автодороги "Сибирь" на пересечении с Транссибом на севере Кемеровской области и построит двухуровневую развязку, следует из материалов на портале госзакупок

Соответствующий аукцион назначен на 21 июня, начальная (максимальная) цена контракта - 1,124 млрд рублей.

Речь идет, в частности, об участке трассы "Сибирь" в районе поселка Суслово в Мариинском районе Кемеровской области.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Сибирь" в "Сибуправтодоре", его необходимо реконструировать "с доведением параметров существующей автомобильной дороги с III-й до II-й технической категории". "Проект предполагает устройство двухуровневой транспортной развязки в месте пересечения с железнодорожными путями, устройство на всем протяжении участка дорожной одежды из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также полный комплекс работ по обустройству (установка дорожных знаков и сигнальных столбиков, устройство барьерного ограждения и горизонтальной дорожной разметки)", - сказал представитель ведомства.

По его словам, необходимость реконструкции вызвана тем, что на сегодняшний день участок III технической категории пересекает Транссибирскую железнодорожную магистраль в одном уровне, что не соответствует современным требованиям безопасности дорожного движения на участке с интенсивностью движения около 7 тыс. автомобилей в сутки.

"Проектной документацией предусмотрены масштабные (и требующие соответствующих финансовых затрат) работы по строительству нового участка трассы с устройством спрямления для ликвидации опасного поворота, а также строительству путепровода на пересечении с ж/д путями. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит увеличение пропускной способности автомобильной дороги с учетом перспективы роста интенсивности грузового движения в связи с развитием промышленного и сельскохозяйственного комплекса Кемеровской области. Ликвидация пересечения с железной дорогой в одном уровне позволит повысить безопасность движения на участке", - добавил представитель "Сибуправтодора".

Согласно материалам на портале госзакупок, на реконструируемом участке планируется две полосы движения, ширина проезжей части - 7,5 метров. Расчетная скорость движения по данному участку после реконструкции - 120 км/ч.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июня.