Тройня родилась у сурикатов из Тульского зооэкзотариума

11.06.19 10:58

© РИА Новости. Евгения Новоженина

11 июня. Interfax-Russia.ru - Три детеныша появились в семействе сурикатов, обитающих в Тульском областном зооэкзотариуме.

Малыши появились на свет в новом здании экзотариума в Центральном парке Тулы, сообщает пресс-служба учреждения.

"Пока они еще слепы и полностью зависят от матери Роуз. Но она уже выносит их в вольер, в котором обитает стая. Самцы Винтик, Шпунтик и Шурупчик охраняют слепых малышей от опасностей. Сама самка с детенышами крайне редко покидает свое укрытие", - говорится в сообщении.

В вольер малыши будут выходить самостоятельно, когда откроют глазки, отметили в пресс-службе.

Сурикат - мелкое млекопитающее семейства мангустовых. Внешне сурикаты очень напоминают сусликов, поэтому несведущие люди причисляют их к грызунам, но на самом деле сурикаты относятся к хищным животным. Сурикаты распространены в Южной Африке, населяют наиболее открытые и пустынные земли, которые почти лишены деревьев. Масса их тела составляет 700-750 г, длина - от 25 до 35 см, а длина хвоста - от 17,5 до 25 см.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года Тульский областной экзотариум, один из крупнейших в России зоопарков рептилий, открыл экспозицию в новом здании в Центральном парке Тулы. Он располагается в бывшем здании центра "Патриот". Экспозиционные площади увеличены более чем в шесть раз - до 970 кв. метров. В новой экспозиции - порядка 100 экзотических видов, некоторые из них были приобретены специально к открытию нового здания.

Новый экзотариум - двухуровневый. Пространство условно поделено на зоны по местам обитания животных. Помещения для посетителей экзотариума оформлены в виде джунглей.

При этом часть экспозиции по-прежнему располагается в одном из старинных зданий в Зареченском районе города.

Тульский областной зооэкзотариум - один из крупнейших в России зоопарков рептилий, работающий как базовая лаборатория РАН, был открыт в сентябре 1987 года. Здесь собрана уникальная коллекция пресмыкающихся, насчитывающая более 500 видов змей, ящериц, черепах, крокодилов, а также скорпионов, земноводных и других представителей фауны.