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11.06.19 11:02
Генпрокуратура заявила о росте киберпреступлений в России
"Самый значительный рост (+55,2%) показали преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - 77 тыс. 109", - говорится в сообщении ведомства, поступившем во вторник в "Интерфакс".
В нем отмечается, что данные получены в ходе анализа сведений о состоянии преступности в январе - апреле 2019 года.
Всего, по данным прокуратуры, за указанный период зарегистрировано почти 667 тыс. преступлений, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (19 тыс. 543 больше).
Более трети всех зарегистрированных преступлений (39%) составляют кражи (более 230 тыс.), а почти каждое третье преступление (30,7%) совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения, свидетельствует статистика.
В прокуратуре добавили, что рост количества зарегистрированных преступлений отмечен в 57 регионах страны, а снижение - в 28 регионах.
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