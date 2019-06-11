Генпрокуратура заявила о росте киберпреступлений в России

11.06.19 11:02

© РИА Новости. Владимир Трефилов

11 июня. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура зафиксировала в текущем году более чем полуторакратный рост преступлений в компьютерной сфере и с использованием интернета.

"Самый значительный рост (+55,2%) показали преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - 77 тыс. 109", - говорится в сообщении ведомства, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что данные получены в ходе анализа сведений о состоянии преступности в январе - апреле 2019 года.

Всего, по данным прокуратуры, за указанный период зарегистрировано почти 667 тыс. преступлений, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (19 тыс. 543 больше).

Более трети всех зарегистрированных преступлений (39%) составляют кражи (более 230 тыс.), а почти каждое третье преступление (30,7%) совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения, свидетельствует статистика.

В прокуратуре добавили, что рост количества зарегистрированных преступлений отмечен в 57 регионах страны, а снижение - в 28 регионах.