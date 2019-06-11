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Более половины застройщиков в Москве смогут достроить объекты по старым правилам

© РИА Новости. Григорий Сысоев
11 июня. Interfax-Russia.ru - После перехода на механизм проектного финансирования около 60% столичных застройщиков будут работать по старым правилам, заявил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"По нашим оценкам, большинство крупных и системных застройщиков столицы подготовились к новым правилам работы, после 1 июля этого года, когда вступят рекомендательные поправки, около 60% застройщиков будут работать по старым правилам", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что застройщики по 218 разрешениям на строительство, а это 36% от общего объема, будут работать по эскроу-счетам. "Это примерно 12 млн кв. метров жилья и около 20 тыс. заключенных договоров долевого участия", - отметил глава столичного стройкомплекса.

Он также добавил, что столичные застройщики в преддверии изменений в долевое законодательство накопили на своих счетах не менее 350 млрд рублей.

"По нашим оценкам, московские застройщики накопили на своих банковских счетах не менее 350 млрд рублей в преддверии изменений в законодательство и не планируют тратить эти средства в ближайшее время. Это, как мы понимаем, некий их запас прочности", - сказал Хуснуллин.

По его словам, застройщики рассматривают разные варианты развития событий после 1 июля и крупные компании аккумулируют средства на банковских счетах для покрытия возможных издержек и рисков.

"Таким образом, мы видим существенный запас прочности у девелоперских компаний столичного региона", - добавил глава стройкомплекса.

С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

Ранее в Москомстройинвесте сообщили о поступлении заявлений от 65 компаний о завершении строительства жилых объектов без открытия эскроу-счетов.

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