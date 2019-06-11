Футбольный болельщик, выбежавший на поле во время матча РФ - Сан-Марино, арестован на 15 суток

11.06.19 11:29

© РИА Новости. Владимир Песня

11 июня. Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Саранска привлек к административной ответственности болельщика, выбежавшего на поле стадиона "Мордовия Арена" во время матча квалификационной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщается на сайте суда.

Матч между национальными сборными России и Сан-Марино прошел 8 июня в Саранске.

Как следует из материалов дела, во втором тайме 36-летний житель Пензы "выбежал на футбольное поле, неоднократно падал, в результате чего мог столкнуться с игроками сборных команд". Болельщик "создавал угрозу собственному здоровью", а также безопасности находившихся на поле игроков.

Матч был приостановлен, нарушителя увели с поля.

В судебном заседании он признал свою вину. Суд привлек болельщика к ответственности по ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), назначил ему административный арест на 15 суток, а также запретил два года посещать официальные спортивные соревнования.

Ранее сообщалось, что 8 июня футболисты сборной России с разгромным счетом победили соперников из Сан-Марино в матче квалификационной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Результат прошедшей в Саранске встречи 9:0 в пользу россиян.

Таким образом, сборная России добилась самой крупной победы в своей истории.

Сборная России набрала шесть очков и догнала в группе I национальную команду Бельгии, у которой имеется игра в запасе.