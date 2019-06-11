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11.06.19 11:35
Более 4 тыс. живых черепах задержали на границе в Оренбуржье
Пресс-служба ведомства сообщает во вторник, что 4 тыс. 100 живых черепах перевозились в 24 мешках под прикрытием 7 тонн свежей капусты.
"В документах, представленных перевозчиком к пограничному контролю, какая-либо информация о живом товаре отсутствовала. Общая рыночная стоимость выявленной партии пресмыкающихся составляет более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны.
"Оренбургская таможня и институт степи Уральского отделения РАН ведет работу по возвращению черепах в их естественные условия обитания", - отмечается в пресс-релизе.
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