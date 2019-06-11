"Справедливая Россия" предложила выдвинуть Олега Шеина в губернаторы Астраханской области

11.06.19 11:38

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 июля. Interfax-Russia.ru - Совет астраханского отделения "Справедливой России" направил в президиум партии документы с предложением выдвинуть от партии кандидатуру депутата Госдумы РФ Олега Шеина на выборы губернатора, сообщил сам депутат агентству "Интерфакс-Юг" во вторник.

"Совет регионального отделения "Справедливой России" направил все необходимые документы в президиум партии для согласования выдвижения моей кандидатуры в качестве кандидата в губернаторы на выборах, которые пойдут 8 сентября этого года", - сказал Шеин.

Ранее сообщалось, что об участии в выборах заявили четыре самовыдвиженца - Игорь Гурбо, Герман Даниленко, Александр Михайлов и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

5 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который был назначен на этот пост в сентябре 2018 года.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал заместитель полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин.

Выборы главы Астраханской области состоятся 8 сентября этого года. Также в этот день завершатся 168 муниципальных избирательных компаний.