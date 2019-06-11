Российская полиция не считает нудистов хулиганами

11.06.19 11:52

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 июня. Interfax-Russia.ru - В МВД РФ не собираются наказывать нудистов, собирающихся на отдаленных пляжах и не подпадающих под ответственность за совращение детей.

"Мы ставили этот вопрос в отдельной плоскости. Но пришли к выводу, что никакого дополнительного регулирования она (проблема нудистов) не требует. Поклонники такого рода отдыха, как правило, собираются на отдаленных пляжах вдали от мест массового отдыха людей", - заявил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве начальник управления охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства МВД РФ Станислав Колесник.

По его словам, полиция не расценивает нудизм как хулиганство, если он происходит вне мест массового пребывания людей.

В то же время С.Колесник предостерег от нудистского отдыха вблизи детских пляжей.

"Есть уголовная ответственность за совращение несовершеннолетних. Если такие случаи будут, соответствующим образом будем реагировать", - сказал он.