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В Кремле приветствуют любой диалог между полицией и журналистами по "делу Голунова"

© РИА Новости. Илья Питалев
11 июня. Interfax-Russia.ru - В Кремле приветствуют любой диалог между правоохранительными органами и журналистами по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любой диалог приветствуется", - сказал Песков во вторник журналистам на просьбу прокомментировать идею проведения пресс-конференции с участием представителей МВД по этому делу.

Песков заметил, что нужно учитывать необходимость непублично проводить следствие. "К этому нужно относиться абсолютно с пониманием. Невозможно следствие проводить полностью в публичном режиме", - сказал он.

"Хотя, конечно, именно у этого дела с учетом его резонансности, с учетом неизвестных нюансов, конечно, здесь есть необходимость в том, чтобы ответы на имеющиеся вопросы были предоставлены", - отметил Песков.

"Вы знаете, что сейчас ведется работа по этому делу. Мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована и которая призвана ответить на ряд вопросов", - сказал Песков.

Если ситуация вокруг журналиста Ивана Голунова будет оставаться актуальной к 20 июня, когда пройдет "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, соответствующие вопросы от граждан к главе государства прозвучат в прямом эфире, убежден его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Я убежден, что если будет сохраняться актуальность на момент проведения, разумеется, эти вопросы будут в прямом эфире задаваться президенту", - сказал он журналистам.

"Я вам могу сказать, что первую пару сотен тысяч вопросов (направленных к "прямой линии" гражданами - ИФ) я уже пробежал сам. По Голунову вопросы есть, но ими не засыпают", - добавил Песков.

Что касается маршей в поддержку журналиста Голунова, запланированных в ряде городов 12 июня, то решение вопроса об их проведении в Кремле считают прерогативой местных властей.

"Что касается акций, то это прерогатива, конечно, городских властей, в первую очередь. Но в то же время завтра все-таки выходной день, завтра День России, и поэтому, конечно, представляется, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: это вопрос городских властей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к маршу в поддержку Голунова, который планируется провести в нескольких городах.

Корреспондент базирующегося в Латвии русскоязычного интернет-издания Meduza Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. По версии следствия, он "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 8 июня ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить журналиста под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает своё уголовное преследование со своими публикациями.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты требуют его освобождения.

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