Иркутский губернатор получил травму спины, катаясь на мотоцикле

11.06.19 12:32

© РИА Новости. Алексей Никольский

11 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в конце мая провел неделю в больнице из-за травмы спины, которую получил, катаясь на мотоцикле.

"Я мотоциклист, и в позапрошлую субботу в Листвянке (поселок на берегу озера Байкал - ИФ), когда забирался на гору, завалился на мотоцикле на спину. Ушибся сильно, сразу поехал в областную больницу, чтобы провериться. Но врачи у нас очень ответственные, поэтому госпитализировали для обследования", - сообщил глава региона в интервью агентству "Интерфакс-Сибирь".

По словам Левченко, врачи заставили его пройти полное обследование, чтобы исключить все возможные последствия травмы.

"Теперь можно ответственно сказать - со здоровьем все в порядке", - сказал Левченко.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Левченко 25 мая текущего года был госпитализирован в лечебное учреждение Иркутска с болевым синдромом из-за травмы спины. Через неделю, 3 июня, он вышел на работу.

Тогда агентству в пресс-службе областного правительства сообщили, что самочувствие губернатора хорошее, он прошел все необходимые обследования и лечение, но отказались сообщить, при каких обстоятельствах он травмировал спину.

Полный текст интервью с Левченко доступен на сайте "Интерфакс-Сибирь".