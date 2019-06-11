Самарский губернатор выступает за интеграцию авиазавода "Авиакор" с ОАК

11.06.19 12:39

© РИА Новости. Григорий Сысоев

11 июня. Interfax-Russia.ru - Интеграция ОАО "Авиакор" - авиационный завод" с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) придала бы новый импульс развитию предприятия, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"По моему мнению, для самого предприятия было бы крайне важным стать участником ОАК. Это, конечно, дало бы "Авиакору" новый импульс развития. Рабочая группа по рассмотрению этой возможности была создана, но работа приостановилась, поскольку у ОАК был этап трансформации. Но я надеюсь, что мы вернемся к этому вопросу вместе с собственником, будет возобновлена работа этой группы", - сказал Азаров в интервью агентству "Интерфакс-Поволжье".

Губернатор подчеркнул, что заводу нужны новые проекты. "Сейчас предприятие выполняет работы по заказу министерства обороны. Во-первых, это достаточно небольшой сегмент, а во-вторых, это когда-то закончится. Нужны новые проекты, новые машины, чтобы предприятие развивалось", - сказал Азаров.

При этом он отметил, что "это очень непростой, многовекторный процесс, который во многом будет определяться собственником предприятия".

"Я очень аккуратно говорю - не про форму этой интеграции, а именно про саму интеграцию. На мой взгляд, будущее динамичное развитие авиазавода возможно только с ее учетом", - сказал губернатор.

"Авиакор" - единственный авиастроительный актив "Русских машин", ранее специализировался на производстве самолетов семейств Ту-154 и Ан-140. В отчете за 2017 год "Авиакор" сообщил, что программа строительства самолетов Ан-140 завершена из-за политической ситуации на Украине, а Ту-154 выводится из коммерческой эксплуатации. В настоящее время авиазавод является единственным предприятием, выполняющим ремонт Ту-154.

По итогам 2018 года предприятие получило 695 млн рублей чистой прибыли против убытка в 2017 году. В 2016 и 2015 годах предприятие также работало убыточно.

В ноябре 2018 года от имени губернатора Самарской области было направлено письмо в адрес правительства РФ о предоставлении предприятию субсидии. Правительство РФ подтвердило возможность предоставления субсидии.