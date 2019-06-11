В РФ могут отказаться от уничтожения продуктов и запретить одноразовые пакеты

11.06.19 13:00

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предлагает установить законодательный запрет на уничтожение продуктов, пригодных в пищу, и создать нормативную базу для использования пищевых отходов в качестве биотоплива.

Об этом говорится в письме главы Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России Анны Поповой в адрес главы Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова. Документ опубликован во вторник на сайте СПЧ, письмо датировано 24 мая.

"В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным: обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу; обеспечить нормативную поддержку порядка использования пищевых отходов и невостребованных пищевых продуктов (отходов) как источников биоэнергетики", - говорится в документе.

Уничтожение продуктов, изъятых на границе Российской Федерации, а также утилизация продуктов с истекшим сроком годности неоднократно становилась объектом полемики на различных площадках и в социальных сетях.

В том же документе Роспотребнадзор и Минприроды России высказались за ограничение вплоть до полного запрета одноразовых пластиковых пакетов в магазинах.

"Минприроды России поддерживает инициативу введения запрета на продажу одноразовых изделий из пластика", - говорится в письме Логинова, размещенном на сайте СПЧ.

В то же время замминистра отмечает, что в условиях рынка такой запрет нужно оценить с точки зрения экономических последствий для предприятий.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре выступают за то, чтобы в законодательстве было закреплено "поэтапное сокращение (вплоть до полного запрета)" производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли.

В том же письме глава Роспотребнадзора предлагает стимулировать производителей биоразлагаемой и многоразовой упаковки, ввести сертификацию знака "биоразлагаемая упаковка" и подготовить специальный документ правительства РФ, который установит правила обращения с упаковкой товаров.

СПЧ 20 марта провел специальное заседание, посвященное борьбе с накоплением отходов и улучшению экологии. Свою позицию на заседании высказывали Минприроды и Роспотребнадзор, письма с позицией ведомств по итогам мероприятия были направлены в СПЧ позже.