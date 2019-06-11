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11.06.19 13:24
Плотники из РФ, Финляндии и Германии померятся мастерством в рамках фестиваля на острове Кижи
"Финалисты международного конкурса изготовят из дерева свои работы, пользуясь только ручным инструментом. Соревнования будут проводиться в форме плотницкого марафона", - говорится в сообщении.
Участники стартуют в 11.00 мск вторника, а в 14.00 мск 12 июня должны завершить работу. В этот же день жюри выберет победителя.
"Одна из самых интересных команд состоит из членов гильдии ремесленников Германии. На острове Кижи они будут делать многослойную конструкцию для отдыха с лавками и столиком. "Кижский луковичный стол-лавка" - так называется эскизный проект немецкой команды", - отмечает пресс-служба.
В феврале 2019 года музей-заповедник "Кижи" объявил международный конкурс плотницкого мастерства "Без сучка, без задоринки". Участники представили комиссии проекты своих работ: качели, карусели, скамьи. В финал конкурса вышли семь команд - из Иркутска, Архангельской области, Карелии, Финляндии и Германии.
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