Пожар на танкере потушен, Махачкалинский порт работает в штатном режиме

11.06.19 13:47

Фото МЧС по Республике Дагестан

11 июня. Interfax-Russia.ru - Администрация Махачкалинского морского торгового порта (Дагестан) возобновила работу, временно приостановленную после взрыва на танкере, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" генеральный директор порта Алик Абдулгамидов.

"Уже с восьми утра порт работает в штатном режиме после того, как возгорание в трюмах и отсеках танкера, произошедшее после взрыва газа, было локализовано. Когда произошло ЧП, временно была приостановлена работа четвертого причала, где стоит этот танкер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, порт не получил никаких повреждений.

"На танкере было шесть тысяч тонн нефти. К моменту взрыва почти четыре тысячи тонн было откачано. Сейчас на нем остается около двух тысяч тонн", - сказал Абдулгамидов.

Он отметил, что после полной разгрузки специалисты определят, какие повреждения получил танкер, и примут решение, где проводить ремонт - в Дагестане или в Астрахани.

Как сообщалось, во вторник на танкере в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия три человека погибли и еще трое госпитализированы. Один находится в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).