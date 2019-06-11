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11.06.19 13:51
Белгородские спасатели предупреждают об аномальной жаре 12 июня
"Во второй половине дня 12 июня местами по Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 градусов", - говорится в сообщении.
Это выше климатической нормы по региону на 7-8 градусов.
МЧС предупреждает о повышении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с травматизмом и гибелью людей на воде, возникновением очагов природных пожаров, распространением огня в населенные пункты, на ЛЭП и линии связи, задымлением трасс федерального и местного значения.
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