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Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
11 июня. Interfax-Russia.ru - Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру по поводу марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу о безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.

"Мы будем обращаться в прокуратуру. Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии. Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя - это серьезный вопрос", - сказал Горбенко.

Ранее в соцсетях ряд журналистов заявил о намерении провести в День России марш в центре Москвы в поддержку корреспондента издания "Медуза" Голунова, которого полиция обвиняет в покушении на сбыт наркотиков. В марше намерены принять журналисты Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Лев Пархоменко, Григорий Туманов и другие.

"Мы не ведем переговоров с мэрией, мы предложили поговорить публично в эфире Дождя", - сказал "Интерфаксу" один из инициаторов марша в поддержку Ивана Голунова муниципальный депутат московского округа "Хамовники" Илья Азар. Также он заявил, что с ним никто из мэрии сегодня не связывался и не предлагал альтернативное место и время для марша.

Ранее инициаторы марша за свободу Ивана Голунова выпустили заявление, в котором было сказано: " Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым и готовы обсудить то, как вы обеспечите безопасность людей, в прямом эфире "Дождя" 11 июня".

"Мы надеемся, что мэрия сделает все для обеспечения безопасности участников акции, и по-прежнему готовы на публичную встречу", - сказано в заявлении инициаторов.

Полиция готова обеспечить безопасность в центре Москвы, где в среду может состояться акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, заявил 11 июня на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве начальник управления охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства МВД РФ Станислав Колесник.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу, 8 июня, ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить журналиста под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита Голунова заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве "нестыковок" в его материалах.

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