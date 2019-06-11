В Смольном не получали уведомлений об акциях в поддержку Голунова в среду

11.06.19 14:01

© РИА Новости. Игорь Руссак

11 июня. Interfax-Russia.ru - В Смольный не поступало уведомлений о шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по правопорядку и законности во вторник.

"В комитет ничего не поступало. Есть заявка на проведение митинга 23 июня, ее рассмотрят до четверга", - уточнил собеседник агентства.

Ранее издание "МБХ медиа" сообщило о планах по проведению шествия в поддержку Голунова в центре Петербурга. По информации издания, акция должна начаться у Гостиного двора в среду, 12 июня. Организаторы анонсировали акцию на условиях анонимности.

Журналистское сообщество "Медиафан" также сообщило о намерении провести акцию поддержки Голунова, но у станции метро "Площадь Восстания".