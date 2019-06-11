Общественники подали заявку в избирком Екатеринбурга по поводу проведения референдума о храме святой Екатерины

11.06.19 14:16

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 июня. Interfax-Russia.ru - Инициативная группа предлагает вынести на референдум вопрос об определении статуса земельного участка, на котором собираются строить храм святой Екатерины в Екатеринбурге: будет он землями общего пользования или религиозного назначения, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" один из авторов ходатайства.

"В ходатайстве мы попросили избирком Екатеринбурга зарегистрировать инициативную группу по проведению местного референдума в количестве 12 человек. С момента получения документа у избиркома есть 15 дней для принятия решения. Если там признают, что все формальности соблюдены и документ соответствует формальным требованиям, то должны будут направить вопрос в представительные органы", - сказал собеседник агентства.

В горизбиркоме агентству подтвердили, что документы поступили.

Председатель горизбиркома Илья Захаров уточнил агентству, что в течение 15 дней комиссия будет проверять содержание документов и законность процедуры их принятия, а уже потом делать выводы.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

Затем власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности было собрано более 11 тыс. предложений. В лидерах несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер.

В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.