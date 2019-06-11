Минфин может к осени повысить цену на коньяк и установить МРЦ на тихие вина

11.06.19 14:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 июня. Interfax-Russia.ru - Минимальная розничная цена (МРЦ) на коньяк может быть повышена к осени этого года, не исключают в Минфине.

"К 2020 году мы должны принять какое-то решение однозначно, может быть, даже к осени этого года", - заявил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, отвечая на вопрос, когда может быть повышена МРЦ на коньяк.

По его словам, "есть запрос от потребителей, есть запрос от производителей, которые непосредственно из винограда производят коньяк, они говорят, что текущая цена занижена". "Будем обсуждать, потому что те расчеты, которые они показывают, действительно говорят о том, что МРЦ на коньяк может быть повышена, - сказал он. - До какого уровня - это необходимо обсуждать".

"В целом, я считаю, что предложение заслуживает внимание, в части повышения МРЦ на коньяк", - заключил он.

В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк (0,5 литра) составляет 388 рублей, на бренди (0,5 литра) - 307 рублей. Последний раз цена была повышена с 1 января 2019 года.

Кроме того, в Минфине сообщили о готовности установить минимальные розничные цены (МРЦ) на тихие вина, о которых просил бизнес, если правительство наделит его такими полномочиями, одобрив соответствующее постановление - о возможности вводить МРЦ на весь алкоголь, а не только на крепкий и игристые вина.

"Для того, чтобы вводить МРЦ на вино, которое вводится приказом Минфина, для этого сначала нужно изменить постановление правительство и дать полномочия Минфину устанавливать не только на крепкие напитки МРЦ, но и на слабоалкогольные напитки, в том числе и на вино. Мы соответствующий проект изменений, то есть проект постановления правительства, вносящий изменения и наделяющий Минфин такими полномочиями, в правительство внесли, теперь ждем решения правительства. Если постановление будет принято, у нас появятся полномочия, и мы их реализуем, конечно", - заявил журналистам Алексей Сазанов.

Он не стал прогнозировать, какой может быть МРЦ на вино. "Я не готов прокомментировать. Мы будем собирать участников рынка, обсуждать с ними и на основе консенсуса принимать решение об МРЦ", - отметил он.

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. При этом, как заявляли в Минфине в феврале, пользоваться новым инструментом министерство пока не планирует: планов вводить МРЦ на новые виды алкоголя у нет.

Помимо этого, Минфин летом планирует внести в правительство законопроект о реестре пивоваров. В случае принятия закон вступит в силу с 2020 года, заявил Сазанов.

"Мы надеемся летом внести законопроект в правительство. Если правительство поддержит, то с 20-го (года закон) должен заработать", - сказал журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

В законопроекте будут смягчены некоторые требования, которые были предусмотрены в проекте закона, разработанном депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдинов. Пивовары критиковали этот законопроект: его требования избыточны и усложнят условия бизнеса, считают они.

В проекте закона, который будет внесен в правительство, в частности, предусмотрено, что в реестр будут автоматически включаться уже работающие пивоваренные заводы.

"Те, кто производят, автоматически попадут в этот реестр, если будет принято решение о том, что такой законопроект у нас поддержат", - отметил Сазанов. "Они сейчас уже о своем оборудовании информируют РАР (Росалкогольрегулирование) и у них эта информация о производителях есть. Соответственно, те, кто информировали РАР о своем оборудовании, они автоматом попадают в реестр. Для них не будет никакой новой системой", - пояснил он.

Реестр пивоваров не будет аналогом системы лицензирования, которая работает на рынке крепкого алкоголя, подчеркнул Сазанов. "Есть принципиальная разница между реестром пивоваров и лицензированием. Их не надо мешать между собой. Реестр пивоваров своей целью имеет то, что мы должны просто видеть всех производителей, потому что именно производители уплачивают акциз. Средние, мелкие крупные - они все должны как производители уплачивать акциз, это их обязанность", - сообщил Сазанов.

"Мы не хотим контролировать технологию производства пива, мы не хотим контролировать ГОСТы, по которым производится пиво, которое есть сейчас в предмете лицензионного контроля. Это не предмет нашего контроля, все, что мы хотим - хотим видеть производителей, хотим быть уверенными в том, что все пиво, которое они производят, они проводят по счетчикам, декларируют, чтобы в полном объеме был уплачен акциз", - добавил он.