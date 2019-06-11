Верховный суд Крыма оставил в силе решение о продлении ареста сити-менеджера Евпатории

11.06.19 14:47

Фото "Интерфакса"

11 июня. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Крыма во вторник не стал менять решение первой инстанции о продлении до конца июля ареста отстраненного от должности главы администрации Евпатории Андрея Филонова, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Постановление суда оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала судья Галина Редько.

Филонов в зале суда не присутствовал, в заседании он участвовал по конференц-связи. В ходе прений отстраненный от должности чиновник заявил, что у него "усугубляются проблемы со здоровьем", связанные со спаечной болезнью, и попросил отпустить под домашний арест.

Адвокат Александр Вольвач сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что защита намерена подать кассационную жалобу на решение суда.

Филонова задержали после обысков в его доме и в администрации Евпатории 3 апреля. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, санкция ч. 3 ст. 286 УК РФ - от трех до десяти лет лишения свободы.

Возбуждено два уголовных дела, они объединены в одно производство. Следствие заявляет об ущербе почти в 80 млн рублей. Филонов вину не признает, называя все "заказной историей".

Киевский районный суд Симферополя 4 апреля постановил арестовать чиновника до 31 мая, Верховный суд Крыма не стал менять это решение. 28 мая райсуд продлил арест почти на два месяца - до 30 июля, адвокаты настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест.

Филонов руководил администрацией Евпатории - города на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек - с ноября 2014 года. Депутаты горсовета в конце апреля 2019 года временно отстранили его от должности. Исполнение обязанностей сити-менеджера курорта пока возложено на заместителя главы администрации Евпатории Романа Тихончука.