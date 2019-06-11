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Актеры Пореченков и Вершинин получили звание Народный артист России

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
11 июня. Interfax-Russia.ru - Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил государственные и ведомственные награды деятелям культуры России, церемония прошла в Атриуме Большого театра.

"Мы традиционно вручаем награды с привязками к праздникам, сегодня мы собрались не случайно в рамках Дня России. И в канун замечательного праздника хочется отдельно сказать, что государство уделяет огромное внимание отрасли. Со своей стороны хочу сказать, что поддерживать таланты для нас большая честь и удовольствие. И хотелось отметить, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку министерства культуры", - сказал Мединский.

Звания "Народный артист Российской Федерации" удостоены актёр Московского художественного академического театра имени Чехова Михаил Пореченков, актёр Государственного академического Малого театра России Александр Вершинин, директор - художественный руководитель филиала Российской государственной цирковой компании Вилен Головко.

Звание "Заслуженный артист Российской Федерации" получили актриса Светлана Ходченкова, первый концертмейстер Российского национального оркестра Сергей Дубов, артистка Московского драматического театра на Малой Бронной Лариса Богословская и артист Оркестра Государственной академической симфонической капеллы России Николай Лебедев.

"Для меня это большая честь и мне очень приятно находится здесь в этом зале. И я поздравляю всех с этими заслуженными наградами", - отметила Ходченкова во время церемонии награждения.

Орденом Дружбы награждены художественный руководитель русского духовного театра "Глас" Никита Астахов, главный художник Российского государственного академического молодежного театра Станислав Бенедиктов, актриса государственного театра Моссовета Ольга Остроумова и актер московского государственного театра "Ленком" Сергей Степанченко.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени отмечен актёр Государственного академического Малого театра России Борис Клюев.

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили актёра театра Моссовета Гошу Куценко, генерального директора Государственного центрального музея современной истории России Ирину Великанову и художника Андрея Есионова.

Во время церемонии также были вручены благодарственные письма и почетные грамоты президента Российской Федерации. Среди тех, кто был удостоен благодарности президента - генеральный директор Большого государственного цирка Эдгард Запашный, актриса театра Моссовета Ольга Кабо, коллектив института театрального искусства ГИТИС, артист национального филармонического оркестра Юрий Гридасов и другие.

На церемонии также были вручены почетные звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" и почетное звание "Заслуженный художник Российской Федерации".

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