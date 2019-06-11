Юг России начал уборку зерна

11.06.19 15:07

© РИА Новости. Виталий Тимкив

11 июня. Interfax-Russia.ru - На юге России началась уборка урожая. В числе первых в жатву включился Краснодарский край.

"Кубанские аграрии одними из первых в стране приступили к жатве. На полях Кореновского района уже несколько дней работают комбайны - убраны первые 180 га ячменя скороспелых сортов. Средняя урожайность превышает 65 ц/га", - сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, всего предстоит убрать свыше 1,6 млн га ячменя и пшеницы. "Ученые заверили, что состояние агрокультур позволяет рассчитывать на хороший урожай", - сказал губернатор.

Массовая уборка сельхозкультур начнется после 15 июня. В уборочной кампании будет задействовано 40 тыс. единиц техники. Ежедневно планируется убирать не менее 100 тыс. гектаров.

Губернатор отметил, что в крае в последние годы существенно обновился автопарк сельхозтехники. "Вложение в сельхозтехнику сегодня - это экономия средств на перспективу. Именно благодаря современным комбайнам с экономичным расходом топлива в прошлом году аграрии края сэкономили на ГСМ порядка 180 млн рублей", - сказал он.

В этом году в Краснодарском крае засеяно сельхозкультурами 3,4 млн га, из них под пшеницу и ячмень отведено 1,6 млн га.

Как сообщалось, аграрии Краснодарского края в 2018 году увеличили валовой сбор зерновых колосовых культур (пшеницы и ячменя) на 1% по сравнению с рекордным показателем 2017 года - до 10,4 млн тонн в бункером весе. Урожай пшеницы составил 9,267 млн тонн, что на 2,4% больше результата 2017 года при средней урожайности 64,1 центнера с гектара.

По прогнозу Минсельхоза, общая площадь сельхозкультур (с учетом озимого сева) в этом году составит 80,5 млн га, что на 1,2 млн га больше, чем годом ранее. Оценка сбора зерна в этом году - 118 млн тонн против 113,3 млн тонн в 2018 году.