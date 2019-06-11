Власти Сочи отправят в санатории детей, пострадавших в ДТП с туристическими автобусами

11.06.19 15:39

© РИА Новости. Максим Блинов

11 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи оказывают всестороннюю помощь туристам, пострадавшим в ДТП с экскурсионными автобусами.

"В медицинских организациях города Сочи остаются 17 человек, пострадавших во время ДТП с экскурсионными автобусами", - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Накануне врачи выписали жительницу Оренбургской области, которой власти курорта помогли с приобретением билетов и медицинского корсета, а также трансфером.

"Остальным пациентам оказывается всесторонняя помощь: замена авиа- и железнодорожных билетов, предоставление гостиницы для родственников в Сочи и Краснодаре, трансфер по факту выписки, приобретение необходимых медицинских средств реабилитации", - подчеркивает пресс-служба.

Среди тех, кто остается в больницах, - местный житель, который сопровождал группу туристов в качестве экскурсовода. Другие пострадавшие прилетели на курорт из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Новосибирска, Челябинска, Кирова, Ульяновска.

"Родители мальчика и девочки, находящихся в сочинском медицинском учреждении, обратились с просьбой обеспечить их детей путёвками в санаторий после выписки из стационара, чтобы продолжить отдых и лечение", - отмечается в сообщении.

По поручению главы города Анатолия Пахомова с пациентами на круглосуточной связи находятся специалисты управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи.

Как сообщалось, 9 июня в Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись два туристических автобуса.

За медпомощью обратились 26 человек, 21 из них, в том числе трое детей, были госпитализированы.