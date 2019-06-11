Мэрия Москвы: несанкционированный марш в поддержку Голунова создаст угрозу безопасности людей

11.06.19 15:46

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы высказались против проведения 12 июня неразрешенного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, просят прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в акции.

"Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике", - говорится в заявлении, подписанном главой столичного департамента региональной безопасности Владимиром Регнацким.

Документ поступил во вторник в "Интерфакс".

"Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Данные обстоятельства вынуждают нас обратиться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования к гражданам, призывающим к участию в несанкционированном мероприятии, проводимым в нарушение требований федерального закона от 19 июня 2004 г. N54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - говорится в документе.

Как отмечают в правительстве Москвы, в интернете распространяются призывы к несанкционированным акциям, совпадающим по времени с празднованием Дня России 12 июня.

"В департамент региональной безопасности правительства Москвы организаторы несанкционированного шествия официально не обращались. Им было предложено детально обсудить вопросы безопасности и обеспечения общественного порядка", - говорится в заявлении.

Однако, отмечает Регнацкий, от предложений о встрече организаторы отказались, "вместо этого был предложен формат дискуссии на одном из кабельных телеканалов".

"Между тем шествие с маршрутом движения по центральной части города неопределенного количества участников (по предварительным прогнозам, многочисленного) создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности", - говорится в документе.

Кроме этого, напомнили в мэрии, "вопросы проведения массовых мероприятий касаются не только безопасности непосредственных участников, но и всех жителей города, гостей столицы, особенно в разгар туристического сезона".

"В этот день на улицах города проводится множество различных праздничных мероприятий: Москва празднует День России. Данные мероприятия готовились заранее, прошли все необходимые согласования, анонсировались в СМИ, ожидается участие большого количества отдыхающих москвичей и туристов", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что организаторами публичных мероприятий приглашены представители более 20 стран.

"Также в этот день в городе будет проводиться фестиваль "Времена и эпохи", традиционно привлекающий большое количество зрителей и участников. Только в центре столицы будут работать 35 городских и 5 парковых площадок, в целом по городу - 400 организованных мест празднования, в том числе - по ходу несанкционированного шествия. Наступила пора школьных каникул, таким образом, на улицах столицы ожидается большое количество семей с детьми", - заявили в городской администрации.

Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев обратился в мэрию с предложением провести акцию в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова 16 июня.

Ранее на страницах "Московского комсомольца" появилось заявление Павла Гусева, который является главредом этого издания, с предложением организаторам марша в поддержку Голунова в День России отказаться от этой идеи, так как их позиция "не может быть поддержана и разделена всеми искренне сочувствующими делу свободы и гражданского общества России". "С тревогой наблюдаем за подготовкой к несанкционированному шествию. Призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество", - говорится в заявлении Гусева.

В нем отмечается, что "в комиссию СПЧ по свободе информации и правам журналистов не обращался никто из организаторов шествия", но "вместе с тем, мы считаем необходимым проводить мирные, публичные, массовые акции в поддержку Ивана Голунова, свободу слова в России".

"Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года. Обращаемся ко всем заинтересованным лицам с призывом провести общую акцию протеста и властям России не препятствовать проведению таких мероприятий. Давайте объединяться", - говорится в заявлении, подписанном Гусевым как председателем Союза журналистов Москвы, членом СПЧ.

Как сообщил Гусев "Интерфаксу", свое обращение он отправил в столичную мэрию.

"Я свое заявление как председатель Союза журналистов и глава комиссии СПЧ по правам журналистов отослал в мэрию, я надеюсь, что она поддержит. Пока ответа от них нет, но, я думаю, что они пойдут навстречу Союзу журналистов", - сказал он.

Гусев пояснил, что выступил с инициативой о проведении акции в ближайшее воскресенье, так как это самый удобный день для всех.

"Воскресенье - свободный день, будет больше народу, а 16 число - это ближняя дата. Зачем делать это в 20-х или 30-х числах, ведь пройдет много времени", - сказал глава СЖМ.

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 8 июня Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.