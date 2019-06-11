Малый ракетный корабль "Ингушетия" спущен на воду в Татарстане

11.06.19 15:53

© РИА Новости. Василий Батанов

11 июня. Interfax-Russia.ru - Церемония спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) "Ингушетия" прошла во вторник на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Татарстане, передал корреспондент "Интерфакса".

Бутылку шампанского о носовую часть корабля разбила заместитель председателя правительства Ингушетии Марет Гадзиева.

"Вы, заводчане-зеленодольцы, нас в очередной раз удивили: сегодня производится спуск на воду малого ракетного корабля "Ингушетия" здесь, в Зеленодольске, и сегодня одновременно в Новороссийске поднимается военно-морской флаг на патрульном корабле "Дмитрий Рогачев", который также сделан вашими руками", - сказал на церемонии начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России Владимир Тряпичников.

На брифинге после церемонии он напомнил журналистам, что до настоящего времени были заложены 12 МРК этой серии, последний из которых должен быть построен в 2023 году.

"Рассматривается (вопрос, - "ИФ") об увеличении в дальнейшем данной серии, достаточно серьезной серии, но уже с увеличенным боекомплектом главного комплекса. Пока ведутся проработки. Надеюсь, что с 2024 года мы все будем делать, чтобы запустить модернизированный корабль данной серии", - сказал Тряпичников.

Этот корабль - восьмой из серии МРК проекта 21631. Он разработан АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" и оснащен новейшим ракетным и артиллерийским вооружением, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.

В настоящее время семь кораблей данного проекта - построенный в 2013 году головной "Град Свияжск", а также серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов", "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево" - несут службу в составе ВМФ России. В рамках развернутого серийного строительства на стапелях судостроительного завода ведется строительство еще двух единиц проекта - "Грайворон" и "Град".

Свою эффективность многоцелевые корабли проекта 21631 продемонстрировали году при нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики.