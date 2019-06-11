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Концерты, праздничные шоу и гуляния пройдут в День России в Туле и Брянске

© РИА Новости. Илья Питалев
11 июня. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "Дни городов и районов Брянской области" откроется в среду в День России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии Брянска.

Торжество пройдет на Набережной. В литературно-музыкальной композиции посвящённой России и Брянщине, будут задействованы около 1 500 человек, из которых 1 000 - сводный хор. Она будет построена на базе девяти известных музыкальных произведений, начиная от гимна России и заканчивая русской народной "Калинкой".

По словам собеседника агентства, в День России в Брянске на реке Десна будет организован водный праздник.

"Показательные выступления устроят спортсмены на катерах, водных скутерах и гидроциклах. Также на реке состоятся соревнования на байдарках и выступления судомоделистов",- уточнили в пресс-службе мэрии.

Собеседник агентства отметил, что на Набережной также будут работать интерактивные площадки: спортивный калейдоскоп, территория молодёжных эпох, сказочные поляны, выставка цветочных композиций, конкурсы и викторины, праздничная торговля "Брянские угощения".

Перед участниками праздника выступят лучшие творческие коллективы и исполнители региона. А вечером впервые в Брянске пройдет флайборд-шоу "Летающие люди", его участники будут одеты в светящиеся костюмы.

"В 22.50 праздник завершится водным фейерверком на Десне, который в Брянске также проведут впервые",- заключили в мэрии.

В то же время в Туле 12 июня пройдет выставка ретро-автомобилей и мотоциклов, шоу-программа и авторалли в рамках фестиваля "Автрострада-2019", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства.

Торжественное открытие фестиваля состоится на центральной площади, экспозиция ретро-автомобилей развернется в Тульском кремле.

"Гостей фестиваля ждут показательные выступления автомобилистов, соревнования на детских педальных машинах, ралли исторических автомобилей, выставка современной авто- и мототехники, показы тюнинга и автозвука, байк-клубы, картинг, автослалом и многое другое. Кроме того, в течение дня будут работать интерактивные и концертные площадки, фотозоны", - отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля пройдет авторалли на Кубок губернатора Тульской области. Его участников наградят на большом праздничном концерте.

Вечером на площади пройдет флешмоб "День России". Праздник продолжит концертная программа солистов и коллективов Тулы. Затем на сцену выйдет известный рэп-исполнитель МОТ, который исполнит свои лучшие хиты.

Завершением дня станет праздничный фейерверк.

Отдельная праздничная программа пройдет на территории музея-заповедника "Куликово поле". На Красном холме в храме Сергия Радонежского пройдет молебен, далее у памятника-колонны Дмитрию Донскому проводят в традициях донских казаков лучших призывников региона в армию.

На территории музейного комплекса будет работать ярмарка "Торговая околица", пройдут соревнования "Матч-гигант" на Кубок Дмитрия Донского, а также по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу и рыбной ловле, соревнования по силовому экстриму "Русь богатырская".

Праздничные мероприятия предусмотрены во всех муниципальных образованиях области.

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