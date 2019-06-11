"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
  
Ген военного: генетические паспорта для военнослужащих планируют создать в России
   
Невыносимые условия: жители Киселевска в Кузбассе просят убежища в Канаде из-за плохой экологии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
11.06.19 16:52

Природные территории Москвы подготовили развлекательную программу ко Дню России

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
11 июня. Interfax-Russia.ru - В День России, 12 июня, на природных территориях столицы пройдут развлекательные мероприятия, жители Москвы смогут отметить праздник в Серебряном бору, в "Кузьминках", а также в экоцентрах "Скворечник", "Конный двор" и "Битцевский лес", сообщает во вторник сайт столичного мэра.

"Природные территории столицы подготовили развлекательную программу, посвященную Дню России. Москвичей ждут тематические квесты, спортивные развлечения и памятные призы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мэрии, на природной территории "Серебряный бор" пройдет спортивно-экологический праздник. Гости парка смогут принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу. Также посетители смогут поиграть настольные игры - в шашки, жульбак и корнхол.

В парке "Кузьминки" специалисты Мосприроды проведут тематические экологические игры и викторину "Заповедные острова России". Все желающие смогут принять участие в мастер-классе "Цветочный триколор", где москвичи будут выкладывать из цветов российский флаг.

В экоцентре "Конный двор" пройдет занятие "Природное богатство России", посвященное многообразию животного и растительного мира нашей страны, добавили в мэрии.

Квест "Заповедная Россия" будет организован в экоцентре "Скворечник". Участники мероприятия узнают, какие животные обитают на особо охраняемых природных территориях страны, отмечают в пресс-службе.

В экоцентре "Битцевский лес" состоится квест-викторина "Страна разнообразия". Организаторы подготовили более 60 вопросов о России и культурных особенностях ее народов, сообщают в мэрии.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.06.19 15:46
Мэрия Москвы: несанкционированный марш в поддержку Голунова создаст угрозу безопасности людей
.
  11.06.19 15:29
Матвиенко назвала дело Голунова "очень нехорошей историей" и сообщила о данных ей генпрокурором гарантиях
.
  11.06.19 14:42
Алибасов вышел из искусственной комы
.
  11.06.19 13:58
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
.
  11.06.19 12:26
В Кремле приветствуют любой диалог между полицией и журналистами по "делу Голунова"
.
  11.06.19 11:23
Более половины застройщиков в Москве смогут достроить объекты по старым правилам
.
  11.06.19 09:27
Футболист Мамаев рассчитывает выйти на свободу 10 ноября
.
  11.06.19 09:10
На изъятых по делу Голунова пакетах с наркотиками найдена ДНК нескольких человек
.
  11.06.19 08:35
Арестованному ученому Кудрявцеву скорректирована медикаментозная терапия
.
  10.06.19 18:18
Дело Голунова передано в московский главк Следственного комитета


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket