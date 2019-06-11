Природные территории Москвы подготовили развлекательную программу ко Дню России

11.06.19 16:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 июня. Interfax-Russia.ru - В День России, 12 июня, на природных территориях столицы пройдут развлекательные мероприятия, жители Москвы смогут отметить праздник в Серебряном бору, в "Кузьминках", а также в экоцентрах "Скворечник", "Конный двор" и "Битцевский лес", сообщает во вторник сайт столичного мэра.

"Природные территории столицы подготовили развлекательную программу, посвященную Дню России. Москвичей ждут тематические квесты, спортивные развлечения и памятные призы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мэрии, на природной территории "Серебряный бор" пройдет спортивно-экологический праздник. Гости парка смогут принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу. Также посетители смогут поиграть настольные игры - в шашки, жульбак и корнхол.

В парке "Кузьминки" специалисты Мосприроды проведут тематические экологические игры и викторину "Заповедные острова России". Все желающие смогут принять участие в мастер-классе "Цветочный триколор", где москвичи будут выкладывать из цветов российский флаг.

В экоцентре "Конный двор" пройдет занятие "Природное богатство России", посвященное многообразию животного и растительного мира нашей страны, добавили в мэрии.

Квест "Заповедная Россия" будет организован в экоцентре "Скворечник". Участники мероприятия узнают, какие животные обитают на особо охраняемых природных территориях страны, отмечают в пресс-службе.

В экоцентре "Битцевский лес" состоится квест-викторина "Страна разнообразия". Организаторы подготовили более 60 вопросов о России и культурных особенностях ее народов, сообщают в мэрии.