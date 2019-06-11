Чечня не нарушила границы с Дагестаном, установив указательный знак - Васильев

11.06.19 17:14

11 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что договоренность по определению административных границ между республиками не нарушена чеченской стороной, поставившей свои дорожные знаки в Шелковском районе близ Кизляра, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

В соцсетях появились видеокадры, на которых видно, как группа молодых людей снимает указательный знак "Чеченская Республика - Шелковской район", установленный властями Чечни на административной границе с Дагестаном в районе города Кизляр. По их мнению, этот знак был установлен на территории Дагестана.

"У нас есть двусторонняя структура (по определению административной границы между республиками - ИФ), но пока мы решили приостановить процесс установления границы. Если посмотреть формально, то договоренность не нарушена: чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории", - привел собеседник агентства слова Васильева, сказанные им в ходе рабочего совещания с руководителями органов госвласти региона во вторник.

"Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе - как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке, ну а в многостороннем порядке - это когда наступит время, будем советоваться, определяться, проводить сходы", - заявил Васильев.

Он подчеркнул, что не позволит раскачивать ситуацию в чьих-либо интересах и назвал произошедшее "спекуляцией на узких темах".

"Это непростая ситуация, которая, с одной стороны, характеризует нашу молодую демократию, с другой стороны - те процессы, которые формируем не мы с вами: не избранники народа, не исполнительная власть, а другие люди. Тем самым они привлекают к себе внимание, опираясь на принцип - чем громче и жестче, тем больше внимания, своего рода спекуляция на узких темах. Нам же нужно работать на упреждение. Мы будем уважать мнение всех, но строго соблюдая требования закона", - сказал Васильев.

В соцсетях также появились кадры встречи во вторник представителей властей обеих республик. Со стороны Дагестана прибыла делегация во главе с руководителем администрации правительства Владимиром Ивановым, со стороны Чечни - делегация во главе с руководителем чеченского парламента Магомедом Даудовым. Стороны встретились на месте, где был снесен, а потом вновь поставлен этот указательный знак.

В январе текущего года власти Дагестана и Чечни создали специальную комиссию по определению границ между субъектами. В апреле спикеры парламента обеих республик встретились и договорились приостановить внесение сведений о границе в госреестр недвижимости.