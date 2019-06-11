Обвинение с Голунова будет снято, его освободят во вторник – Колокольцев

11.06.19 17:53

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 июня. Interfax-Russia.ru - Журналист Иван Голунов будет освобожден из-под ареста во вторник, обвинения с него сняты за недоказанностью, заявил журналистам глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования И.Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято", - сказал Колокольцев журналистам во вторник.

Он также сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и начальника УВД по Западному округу столицы.

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы генерала Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Девяткина", - добавил министр.

По его словам, полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы на период проверки.

"Материалы расследования службы собственной безопасности о правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова, переданы в Следственный комитет России, сами сотрудники освобождены от исполнения обязанностей", - сказал Колокольцев.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что журналиста отпустят во вторник.

"Голунова во вторник ознакомят с постановлением о прекращении уголовного дела и сразу отпустят на свободу", - сказал собеседник агентства.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко поблагодарила всех за солидарность в деле журналиста издания Ивана Голунова.

"Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им", - заявила Тимченко "Интерфаксу".

Она добавила, что "издание скоро выпустит заявление по поводу освобождения Ивана".

Решение об освобождении журналиста поприветствовали также в Совете при президенте РФ по правам человека.

"Совет приветствует это решение - с учетом очевидных нарушений, которые здесь были допущены и которым сразу не была дана оценка", - сказал зампредседателя СПЧ Евгений Бобров "Интерфаксу" во вторник.

Он также выразил надежду, что "и в других подобный ситуациях будут приниматься правильные решения".

В свою очередь глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что это решение "очень важное для самоощущения гражданского общества и солидарности российских журналистов".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова эмоционально отреагировала на новость об освобождении журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"Лучший день. До слез. Счастье", - написала она на своей странице в фейсбуке.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова увидела в этом решении торжество справедливости.

"Законность все-таки восторжествовала. Это решение свидетельствует, что диалог власти, гражданского общества и правозащитников существует", - сказала Москалькова "Интерфаксу" во вторник.

По ее словам, Голунов после окончания уголовного преследования имеет право на предусмотренную законом реабилитацию.

"В отношении Ивана Голунова должна иметь место реабилитация, как это предусмотрено главой 18 Уголовно-процессуального кодекса. Реабилитация должна состояться в полном объеме", - добавила Москалькова.