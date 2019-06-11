Задержанного по делу о покушении на губернатора экс-главу волгоградского управления СКР проверят на причастность к другим преступлениям

11.06.19 17:37

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 июня. Interfax-Russia.ru - Следствие по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова проверит задержанного экс-главу следственного управления СК по региону Михаила Музраева на причастность к другим преступлениям, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Следствие тщательно проверяет все имеющиеся данные, обеспечивая объективное расследование. Будет устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительного указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".