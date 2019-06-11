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11.06.19 17:43
Марш в поддержку журналиста Голунова пройдет 16 июня в Москве
"В правительство Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".
"С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение", - говорится в пресс-релизе.
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Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
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Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
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