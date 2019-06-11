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11.06.19 17:43

Марш в поддержку журналиста Голунова пройдет 16 июня в Москве

© РИА Новости. Владимир Песня
11 июня. Interfax-Russia.ru - Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

"В правительство Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

"С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение", - говорится в пресс-релизе.

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