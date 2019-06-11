Голунов вышел на свободу

11.06.19 21:19

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 июня. Interfax-Russia.ru - Журналист "Медузы" Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Голунов во вторник покинул территорию Главного следственного управления МВД по Москве.

Перед этим следователь вручил журналисту постановление о прекращении уголовного дела, а сотрудники столичного управления ФСИН сняли с него электронный браслет.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что Голунов полностью свободен..

"Я только что говорил с Иваном, в настоящее время сотрудники уголовно-исполнительной системы сняли с него электронные средства наблюдения (браслеты)",- сказал Мельников.

Он добавил, что ранее ОНК обратилась в столичное УФСИН с просьбой освободить Голунова как можно скорее.

"Они оперативно отреагировали на нашу просьбу", - сказал собеседник "Интерфакса".

После освобождения из-под домашнего ареста Иван Голунов успел пообщаться с журналистами и ответить на некоторые вопросы коллег. В частности, он признался, что не собирается участвовать в несогласованном марше в свою поддержку, вместо этого планирует уделить внимание близким.

"Я бы, собственно, рекомендовал обращать и поддерживать внимание к каким-то ситуациям несправедливости. Я плохо знаю про марш, я сейчас стал об этом узнавать что-то. Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это мое личное мнение", - сказал Голунов журналистам во вторник.

Он также заявил, что "готов всемерно помогать следствию".

"Надеюсь, что мой опыт поменяет практику по таким делам и это ни с кем больше не повторится", - сказал освобожденный журналист.

Голунов добавил, что не планирует добиваться компенсации морального вреда иском о реабилитации, планирует продолжить заниматься расследованиями.

"Вряд ли я буду подавать (иск о компенсации морального вреда - ИФ). Компенсацией моего морального ущерба будет - если такое больше не будет происходить ни с кем", - сказал Голунов журналистов после того, как вышел из здания следственного управления столичного главка полиции во вторник.

По его словам, он не будет проводить собственное расследование по делу. "Мне кажется, у меня будет конфликт интересов", - пояснил он.

Голунов сообщил, что продолжит заниматься своей журналисткой работой.

"Я буду продолжать ту работу, которой, собственно занимался. Буду заниматься расследованиями, потому что мне хотя бы нужно оправдать доверие тех, кто меня поддерживал, это (поддержка - ИФ), конечно, какая-то фантастика", - сказал Голунов.

Ранее во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила "Интерфаксу", что Голунов имеет право на предусмотренную законом реабилитацию.

"В отношении Ивана Голунова должна иметь место реабилитация, как это предусмотрено главой 18 Уголовно-процессуального кодекса. Реабилитация должна состояться в полном объеме", - сказала она.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее заявил, что журналист Голунов будет освобожден из-под ареста во вторник, обвинения с него сняты за недоказанностью.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято", - сказал В.Колокольцев журналистам.

Он также сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и начальника УВД по Западному округу столицы.

На период проверки полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы, сказал министр.

По словам Колокольцева, Следственный комитет РФ оценит правомерность действий полицейских по делу Голунова.

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы генерала Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Девяткина", - добавил Колокольцев.

Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре.

В пресс-службе столичного главка МВД тогда заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита Голунова заявила о фальсификации уголовного дела и большом количестве "нестыковок" в его материалах.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты требовали его освобождения.