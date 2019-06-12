200 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

12.06.19 14:57

© РИА Новости. Виктор Толочко

12 июня. Interfax-Russia.ru - Свыше 1 тыс. человек приняли участие в несогласованной с властями акции в центре Москвы, 200 из них задержаны, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичной полиции.

"Около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МВД, задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

"Отметим, что в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане", - добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что городскими властями ранее было согласовано проведение публичной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова, запланированной на 16 июня 2019 года.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества, журналист Николай Сванидзе также сообщил, что по данным наблюдателей от СПЧ, на акции задержано более сотни человек, среди них - журналисты.

Сванидзе и несколько его коллег находятся в качестве наблюдателей на акции в центре Москвы.

"У меня такое впечатление, что да (есть - ИФ), потому что мы видели, кого-то задерживали с камерами, кто-то сказал, что он "Вести.ру", когда его тащили", - сказал он "Интерфаксу".

По его мнению, сотрудники правоохранительных органов действуют корректно.

"При мне был по громкой связи - просто я рядом стоял с полицейским - передан приказ женщин без крайней необходимости не задерживать", - сказал член СПЧ.

"Так что в целом, на мой взгляд, все достаточно, во всяком случае, по внешним проявлениям, корректно. И есть надежда, что их достаточно скоро выпустят, но это мы будем посмотреть, что называется", - заключил Сванидзе.

На акции, в частности, задержали корреспондента газеты "Ведомости" Виталия Петлевого, рассказал "Интерфаксу" главный редактор газеты Илья Булавинов. По его сведениям, журналиста повезли в отделение полиции Измайлово-Северное.

"Эхо Москвы" также сообщило о задержании своего сотрудника - Евгения Снегова.

Между тем корреспондент "Интерфакса" переедает, что среди задержанных были несколько корреспондентов издания "Медуза", однако полиция быстро выпустила их. У центрального рынка по прежнему остаётся большое количество людей.

Сотрудники полиции на Петровке объявили в мегафоны о перекрытии улицы. Людей останавливают в районе Петровского бульвара. На улице стоят автобусы и автозаки, дежурит большое количество сотрудников полиции.

Другой корреспондент агентства передаёт, что в автозаках на Петровке находится большое количество людей, задержано не менее восьми человек.

Так же ситуация складывается у сада "Эрмитаж", где полиция задерживает участников акции.

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями. Защита Голунова заявила о фальсификации уголовного дела и большом количестве "нестыковок" в его материалах.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты требовали его освобождения.

Во вторник 11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.