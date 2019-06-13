Общероссийский конгресс инженеров открывается в Комсомольске-на-Амуре

13.06.19 05:50

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 июня. Interfax-Russia.ru - III Общероссийский конгресс инженеров "Наука - Инженер - Промышленность" пройдет 13-14 июня в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В конгрессе примут около 700 человек, среди них - инженеры, представители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и институтов развития, производственных и инжиниринговых компаний, научных и образовательных организаций.

"В этом году, как и в прошлом, программа разделена на два основных блока - "промышленность" и "образование", все тематические площадки будут распределяться в соответствии с этими направлениями", - сказано в сообщении.

Формат мероприятия предполагает проведение пленарного заседания, ряда тематических площадок, организацию выставок и презентаций. Тематика обсуждения сфокусируется на вопросах инновационно-ориентированного инженерного образования, внедрения современных технологий и модернизации производства, а также на проблемах комплексного развития территорий и новой индустриализаций.

Традиционно участников конгресса привлекают темы, связанные с деятельностью предприятий авиа- и судостроения по гражданскому и военному направлениям. Это обусловлено сложившимися отраслями промышленной специализации города и края, отмечает пресс-служба.

"В прошлом году на конгрессе проходила дискуссия по вопросам внедрения "бережливых" технологий, так называемые lean-технологии. Площадка пользовалась большим успехом, поэтому в этом году в продолжение темы для руководителей промышленных предприятий региона будет проведен бизнес-семинар "Опыт внедрения "Lean-технологий" в производство, - сказал министр инвестиционного развития и предпринимательства края Юрий Чайка, слова которого приводятся в сообщении.

Также, по его словам, представители краевого правительства расскажут участникам о мерах государственной поддержки производственных субъектов малого и среднего бизнеса.