Лимаренко подал документы в облизбирком для участия в выборах губернатора

13.06.19 06:06

© РИА Новости. Александр Астафьев

13 июня. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подал документы в областную избирательную комиссию для участия в выборах главы региона, сообщает врио на одной из своих страниц в соцсетях.

"Друзья, я принял важное решение - выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Сахалинской области. Вчера подал документы", - написал Лимаренко.

"Проблем в регионе немало, но у меня есть понимание, как их решить", - добавил он.

Как сообщалось, 7 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Лимаренко. Позднее тот заявил журналистам, что собирается участвовать в выборах главы региона в сентябре 2019 года в качестве самовыдвиженца.