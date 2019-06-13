Правительство Сахалинской области возглавит бывший зампред

13.06.19 06:09

© РИА Новости. Илья Питалев

13 июня. Interfax-Russia.ru - Сахалинская облдума в четверг на своем заседании согласовала кандидатуру Алексея Белика на должность председателя правительства Сахалинской области, передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.

Кандидатуру Белика, который с конца прошлого года исполняет обязанности руководителя областного правительства, представил депутатам временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.

"Он - тот самый человек, который реализует важнейшие для региона программы по ликвидации аварийного и ветхого жилья, по решению дорожных проблем. Правительство области и Алексей Васильевич (Белик - ИФ) успешно проводят социальную политику", - сообщил врио.

"Готов работать на благо жителей с полной отдачей сил. Стоят большие ключевые задачи и мы будем реализовать их полноценно", - заверил народных избранников сам Белик.

Депутаты кандидатуру Белика поддержали.