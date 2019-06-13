|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.06.19 06:09
Правительство Сахалинской области возглавит бывший зампред
Кандидатуру Белика, который с конца прошлого года исполняет обязанности руководителя областного правительства, представил депутатам временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.
"Он - тот самый человек, который реализует важнейшие для региона программы по ликвидации аварийного и ветхого жилья, по решению дорожных проблем. Правительство области и Алексей Васильевич (Белик - ИФ) успешно проводят социальную политику", - сообщил врио.
"Готов работать на благо жителей с полной отдачей сил. Стоят большие ключевые задачи и мы будем реализовать их полноценно", - заверил народных избранников сам Белик.
Депутаты кандидатуру Белика поддержали.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket