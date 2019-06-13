Землетрясение магнитудой 2,7 зафиксировано на Алтае

13.06.19 06:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 июня. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 2,7 зафиксирован в 214 км к юго-востоку от Горно-Алтайска вечером в среду, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 16:40 мск в среду (в 20:40 по местному времени), имел координаты 50.58 градуса северной широты и 88.23 градуса восточной долготы. Интенсивность колебаний в эпицентре - 2,9 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования.