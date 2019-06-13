МРСК Сибири оценивает ущерб от энерговоровства в Хакасии в 342 млн рублей

13.06.19 08:01

© РИА Новости. Михаил Мордасов

13 июня. Interfax-Russia.ru - Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" оценивает потери от незаконного потребления в регионе электроэнергии в объеме более 90 млн киловатт-часов или на сумму свыше 342 млн рублей, говорится в сообщении филиала.

"В судах Хакасии ежемесячно рассматриваются дела по незаконному потреблению электроэнергии. Количество исков об энерговоровстве приближается к сотне", - отмечает "Хакасэнерго".

Безучетным потреблением электроэнергии "чаще всего грешат" представители малого и среднего бизнеса. Также отмечаются случаи незаконного энергопотребления в частном секторе.

Желая снизить платежи, неплательщики переделывают электросчетчики и вносят туда различные изменения, отметили в филиале.

Вместе с тем, новые технологии энергокомпании позволяют довольно быстро выявлять энерговоров. Каждый месяц сотрудники филиала "ловят" нелегальных потребителей электроэнергии.

Кроме того, с 12 июня за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям начали действовать двукратные штрафы.

С начала 2019 года "Хакасэнерго" взыскало штрафов на сумму 17 млн рублей.