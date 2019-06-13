Вантовый пешеходный мост через реку Томь появится в Томске

13.06.19 08:33

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

13 июня. Interfax-Russia.ru - Новый студенческий кампус в Томске разместится на левом берегу реки Томь, сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая в четверг на архитектурном форуме в Томске.

"Я посоветовался с нашими архитекторами и строителями, ректорами и студентами - и все вместе мы решили, что лучшего места для нового студенческого кампуса, чем на левом берегу Томи, не найти. И мы соединим два берега вантовым пешеходным мостом, который будет совсем рядом с Коммунальным", - сказал Жвачкин.

Таким образом, в Томске будет три моста через Томь.

Глава региона объявил международный конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию кампуса.

"Перед архитекторами и градостроителями стоит непростая задача: как, сохранив уникальные памятники архитектуры, создать новую современную среду, комфортную для всех поколений и, в первую очередь, для молодежи", - сказал Жвачкин.

Как сообщалось, на Петербургском международном экономическом форуме Жвачкин, глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов подписали соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса на 20 тыс. мест в рамках нацпроекта "Образование". Наряду с общежитиями в кампусе разместятся спортивные объекты и общественные пространства.