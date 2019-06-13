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13.06.19 09:08

Жара незначительно влияет на состояние посевов в РФ - Минсельхоз

© РИА Новости. Александр Кряжев
13 июня. Interfax-Russia.ru - В Минсельхозе РФ считают незначительным влияние жаркой погоды на состояние посевов сельхозкультур.

"С учетом преимущественно хорошего и удовлетворительного состояния основных сельхозкультур и хороших и удовлетворительных агрометеорологических условий для их роста и развития можно сказать, что влияние негативных факторов на данный момент незначительно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, сославшись на данные Росгидромета.

Данные метеорологов свидетельствуют о том, что в первой декаде июня в Центральном, Северо-Западном федеральных округах и в западной половине Приволжского федерального округа наблюдалась теплая, а в последние 3-4 дня декады - жаркая погода. В восточных районах центральных черноземных областей и на юге Среднего Поволжья 5-9 июня местами наблюдалось опасное агрометеорологическое явление - суховей.

Агрометеорологические условия для роста и развития большинства сельскохозяйственных культур были хорошими и удовлетворительными. Состояние основных сельскохозяйственных культур преимущественно хорошее, отмечают метеорологи.

В условиях сухой и жаркой погоды влагообеспеченность растений понизилась, но в большинстве районов ещё оставалась достаточной. В центральных черноземных областях и Среднем Поволжье запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы понизились до удовлетворительных, а местами до недостаточных показателей.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах удерживалась жаркая погода - до 35 градусов. Местами наблюдались суховейные явления.

"На большинстве полей из-за дефицита осадков влагообеспеченность посевов была удовлетворительной, а местами плохой. В ряде районов восточной половины региона продолжалась почвенная засуха, запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы были плохими (менее 50 мм). Состояние посевов озимой пшеницы и ярового ячменя в этих районах удовлетворительное, местами плохое, на части полей отмечено повреждение растений от засухи", - сообщает Минсельхоз со ссылкой на метеорологов.

По прогнозу Росгидромета, во второй декаде июня на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для роста, развития и формирования урожая большинства сельхозкультур будут хорошими и удовлетворительными. В отдельных южных районах территории влагообеспеченность растений будет пониженной.

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