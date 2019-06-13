Требования к застройщикам снизят после перехода на эскроу-счета

13.06.19 09:15

© РИА Новости. Виталий Тимкив

13 июня. Interfax-Russia.ru - Минстрой намерен снизить требования к застройщикам, которые сейчас прописаны в законодательстве, после их перехода на работу с эскроу-счетами, сказал журналистам во вторник министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Наш закон сегодня перегружен требованиями к застройщикам, и как только они будут переходить на эскроу-счета, эти требования нужно убирать", - сказал он.

Министр отметил, что следующий пакет поправок в законодательство будет направлен на упрощение этих процедур.

Ранее Якушев заявлял, что Минстрой намерен исключить процедуру государственного контроля на стройках жилья после перехода застройщиков на проектное финансирование.

"Мы жестко стоим на позиции, что если застройщик уже избрал процедуру проектного финансирования и ведет продажи с применением эскроу, то все контрольные функции, связанные с поверками финансового состояния застройщиков, объемами строительства и так далее, должны уйти", - говорил он.

Министр подчеркивал, что некоторые эксперты и организации предлагают оставить в законодательстве контрольные процедуры строительства.

"Зачем государственным контролирующим органам заходить в эту процедуру? Зачем нам требования, которые предъявлялись тогда, когда мы строили по старым правилам? Эти ограничения должны уйти", - отмечал Якушев.

С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Власти рассчитывают, что переход на проектное финансирование позволит исключить появление новых обманутых дольщиков.

При этом новые правила не должны "заморозить" ранее начавшиеся стройки. Для этого определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на схему финансирования с применением эскроу-счетов. Согласно постановлению правительства РФ, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.