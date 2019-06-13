Музей природы сгорел в нацпарке в Челябинской области

13.06.19 09:33

© РИА Новости. Игорь Онучин

13 июня. Interfax-Russia.ru - Пожар полностью уничтожил здание музея природы в челябинском национальном парке "Таганай", сообщает пресс-служба резервата.

ЧП произошло поздним вечером 12 июня.

"По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог - огонь начал распространяться снаружи, возле одной из кладовых", - говорится в сообщении.

Деревянное здание с тремя пристройками уничтожено полностью, также повреждены два квадроцикла, автомобиль "УАЗ" и снегоход, которые были припаркованы под навесом во дворе.

"Имущество - серьезная потеря для нас, но невосполнимый урон - это сгоревшие музейные экспонаты. Особо ценных в материальном смысле среди них не было, но их ценность для национального парка очень велика. В музее хранилась книга с 40 тысячами подписей, собранных в свое время жителями Челябинской области в поддержку создания "Таганая", чучела, минералогическая коллекция, дневники наблюдений", - приводятся в сообщении слова директора национального парка "Таганай" Алексея Яковлева.

Материальный ущерб подсчитывается.

Национальный парк "Таганай" в Челябинской области появился в 1991 году. Его территория - это более 56 га в западной части региона. Она охватывает северную часть средневысотных горных хребтов, примыкает к границе Европы с Азией. Популярное место у туристов, которых привлекают природная красота горных хребтов и каменная река, реликтовые леса, горная тундра, старые минеральные копи.

Музей природы в нацпарке открыли в 1999 году. Музею безвозмездно передали в использование мебель и витрины от Златоустовской фабрики мебели, сотрудники Златоустовского краеведческого музея помогли сформировать экспозицию и архив, а управление лесами выделило средства на приобретение экспонатов. Из Миасского краеведческого музея взяли коллекции насекомых и птиц, а Ахтенский рудник предоставил рудные минералы.

В музее были представлены три большие экспозиции: ботаническая, зоологическая и коллекция минералов. Всего более 200 образцов различных горных пород и минералов, которые встречаются на Таганае - гранат, аметист, малахит и другие.